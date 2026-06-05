L’OL entre dans la danse pour un international brésilien

Matthieu Louis-Jean a donné le ton du mercato de l’Olympique Lyonnais mercredi sur RMC. Interrogé au sujet de Kaïl Boudache en fin de contrat à Nice, et attendu dans les prochaines heures à Lyon, comme nous vous le révélions en début de semaine, le dirigeant a confirmé la tendance à vouloir faire des coups "à la Endrick". «On veut faire ces profils-là, parce qu’on n’a pas le choix. Les transferts à 15, 20 millions, c’est fini, pour le moment. À terme, on verra», glissait-il. L’OL n’a pas le choix face au contexte économique.

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«On veut maîtriser ce qu’on veut faire. On veut garder un équilibre, on va garder le corps de l’équipe. On a un objectif de ventes, on a un plan avec l’UEFA et la DNCG. Pas de montant précis, ça dépendra aussi d’une qualification en Ligue des champions ou pas, en Ligue Europa ou pas. Au moins deux joueurs vont partir. Et peut-être plus». Ils permettront de renflouer les caisses et d’être actif sur ce marché des transferts où la venue de Mads Bidstrup semble bien partie à en croire les informations de la presse autrichienne.

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Titulaire à Botafogo

D’après le directeur technique des Gones, Ainsley Maitland-Niles devrait rester mais il fait partie des gros salaires du club. En cas d’offre, il faudra réfléchir à l’avenir de l’Anglais. C’est sans doute pour cela que Matthieu Louis-Jean et son équipe observent le marché au poste de latéral droit. D’après les dernières informations de ESPN, l’OL s’est montré intéressé par la signature de Vitinho (26 ans), titulaire indiscutable du côté de Botafogo (15 matchs de Série A cette saison, 2 passes décisives). Il est encore sous contrat jusqu’en décembre 2029.

Selon les observateurs, il fait partie des joueurs les plus réguliers du club carioca et commence à se signaler parmi les recruteurs. Lyon n’est pas seul sur le dossier. Le CSKA Moscou et le Zenith Saint-Pétersbourg sont également sur les rangs, ainsi que Cruzeiro et Palmeiras. Cependant, à en croire ESPN, les deux clubs brésiliens sont d’ores et déjà éliminés de la course, Botafogo refusant de renforcer des concurrents, tout en étant contraint de vendre. Un transfert pourrait se conclure autour de 7 à 8 M€ selon le média.

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International brésilien depuis l’automne

Ce chiffre entrerait dans la politique lyonnaise et aurait tout de la bonne affaire. Vitinho est loin d’être inconnu. Capable de jouer un cran plus haut, dans un rôle de piston au sein d’une défense à 5, il est déjà passé par l’Europe. En 2018, il a rejoint le Cercle Bruges, avant de filer à Burnley en 2022. Deux ans plus tard, il revient au Brésil où il gagne ses galons d’international (2 sélections en septembre et octobre 2025). Il faisait même partie des outsiders pour intégrer la liste d’Ancelotti au Mondial. Il pourra toujours se consoler par un retour en Europe.