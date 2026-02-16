Mais que devient Luca Zidane depuis la CAN 2025 ?

Luca Zidane aura été une des principales attractions de la CAN 2025 au Maroc. Quelques mois avant le début du tournoi, le fils de la légende tricolore avait fait le choix de représenter les Fennecs et donc de défendre les couleurs du pays de ses grands-parents paternels. Une décision un peu controversée, comme c’est habituel avec les binationaux qui choisissent un pays assez tard dans leur carrière. Mais très vite, le portier formé au Real Madrid a fait taire les critiques avec de belles prestations dans ses cages.

Il aura ainsi rendu de belles copies, convainquant les supporters algériens qui étaient pour beaucoup assez sceptiques au départ. Même s’il aurait pu mieux faire sur le match de quarts de finale perdu face au Nigéria (2-0), sa CAN 2025 aura été tout à fait honnête. Seulement, à Granada, la situation qui l’attendait n’était pas forcément très positive, et on pouvait même la qualifier de complexe. Et pour cause, le club andalou s’est cherché un gardien pendant tout le mercato afin de concurrencer l’Algérien, qui était aussi annoncé dans le viseur de clubs comme le Dinamo Zagreb.

Retour gagnant pour Luca Zidane

Finalement, il est resté dans le club, qui n’a d’ailleurs recruté personne à son poste malgré des intérêts plus que prononcés pour plusieurs gardiens. À son retour du Maroc, le portier de 27 ans a donc retrouvé sa place de titulaire, et ça se passe très bien, pour lui comme pour son équipe. Granada a ainsi remporté trois des cinq matchs disputés jusqu’ici, avec un nul contre Eibar, autre écurie d’un certain standing, et une défaite face à Leganés. Une série positive qui a permis aux Andalous de sortir de la zone rouge et de grimper jusqu’à la quinzième place au classement de la D2 espagnole, qui comporte 22 équipes. Ce qui reste décevant au vu du standing du club, qui devrait lutter pour la montée en Liga, mais les positions de play-offs ne sont qu’à neuf points, avec seize journées à jouer encore…

Cinq rencontres pendant lesquelles Luca Zidane a performé, avec deux clean sheets au compteur notamment, malgré quelques sifflets du public lors de son premier match post-CAN. Il a par exemple été élu dans le onze type du championnat de la 24e journée après son match contre le Racing Santander (victoire 1-0), leader de la Liga Hypermotion. Autant dire que le débat qui s’était installé autour du poste de titulaire s’est vite estompé, et il faut aussi signaler qu’Ander Astralaga, son remplaçant, n’avait pas été spécialement brillant pendant que l’Algérien était à la CAN. Plus de doutes, le patron des buts à Granada, c’est Luca Zidane.