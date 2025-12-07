Serie A : l’AS Rome se fait surprendre à Cagliari

Cagliari a réalisé une performance solide en battant (1-0) l’AS Rome au Unipol Domus lors de la 14e journée de Serie A. Sous la houlette de Fabrizio Pisacane, les Sardes ont évolué en 3-5-2, combinant densité au milieu et transitions rapides. La rencontre est restée longtemps équilibrée, mais c’est Gaetano qui a délivré les siens à la 82e minute, inscrivant le seul but du match et offrant une victoire cruciale à Cagliari. Les Romains, dirigés par Gian Piero Gasperini et alignés en 3-4-2-1, ont eu des occasions, notamment par Soulé et Pellegrini, mais ont manqué de précision pour revenir au score.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Rome 27 14 +7 9 0 5 15 8 14 Cagliari 14 14 -5 3 5 6 14 19

L’expulsiopn de Çelik (52e) n’a clairement pas aidé les Giallorossi en seconde période. Ce succès permet à Cagliari de grimper à la 14e place, s’éloignant de la zone dangereuse et se relançant dans la course au maintien. De son côté, Rome loupe une belle opportunité de réduire l’écart avec le haut du classement et reste 4e, laissant passer une chance de consolider sa position pour une qualification européenne.