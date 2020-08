OL : le coup de gueule de Rudi Garcia

Après l’élimination de l’Olympique Lyonnais en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern (3-0), Rudi Garcia et ses joueurs avaient vu leur saison sauvée par ce parcours européen, pour le moins séduisant. Après avoir éliminé la Juventus et Manchester City, les Rhodaniens donnaient quelques frayeurs aux Munichois. S’il a titularisé à de nombreuses reprises quelques jeunes tels que Caqueret ou Aouar, cela n’empêchait pas le technicien français de faire l’objet de critiques à son égard concernant son utilisation des jeunes.

Invité de OL Night System sur la chaîne du club OL TV, Rudi Garcia s’en serait pris aux critiques l’accusant de ne pas faire assez place aux joueurs issus du centre de formation.« C’est bien que tu me poses cette question, ça va me permettre de me fâcher», a lâché le coach des Gones très agacé. *«J'ai l'impression ici que quand tu fais jouer deux joueurs, il faudrait en faire jouer quatre, quand t'en fais jouer quatre, il faudrait en faire jouer huit... Arrêtez un petit peu avec ça. Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Melvin Bard, c'est moi qui les ai fait jouer ici, et personne d'autre avant moi. Me faites plus c*** avec ça. »