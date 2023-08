JT Foot Mercato : l’Olympique de Marseille en pleine ébullition

La dernière ligne droite pour l’OM !

La suite après cette publicité

Beaucoup de dossiers ont évolué sur la Canebière, ces derniers jours. D’après nos informations, l’OM s’est penché sur le cas de Joaquin Correa. L’Inter veut le vendre et la direction du club a accepté de faire quelques sacrifices concernant son attaquant. En effet, un accord est sur le point d’être trouvé entre les deux clubs. On parle ici d’un prêt payant, avec une option d’achat fixée à 16M€, qui deviendrait sous certaines conditions une obligation d’achat de 13 M€. Un autre nom a également fait son apparition, celui de Nadiem Amiri du Bayer Leverkusen. Et depuis ce matin, c’est parti dans tous les sens, puisque Sky Germany affirmait qu’il avait stoppé les négociations avec Leeds United et qu’il voulait aller à l’OM. Un signal fort pourtant suivi pourtant d’un sacré coup de clim, pour les Phocéens. En effet, cette après-midi Kicker assure qu’Amiri a bel et bien accepté l’offre du club anglais, avec qui il va s’engager pour les 4 prochaines saisons. Dans le sens des départs, Pol Lirola a trouvé preneur, d’après nos informations. Un accord total a été trouvé entre l’OM et Frosinone pour un prêt sec, sans option d’achat. Ça avance également avec la Lazio pour Mattéo Guendouzi. D’après nos informations, les discussions progressent entre les deux clubs. L’OM espère le vendre pour 22M€, mais pour l’instant les Romains n’en proposent que 15 M€, et divers bonus. Mais le milieu français est la priorité de la Lazio qui espère boucler le dossier dès la fin de la semaine. L’OM a peut-être trouvé une porte de sortie pour Jordan Amavi. D’après L’Équipe, il pourrait partir du côté de Brest qui s’était déjà positionné sur lui au dernier mercato d’hiver. Enfin, Azzedine Ounahi aussi intéresse et notamment du côté de l’Arabie saoudite. Deux équipes sont à l’affût : Al-Hilal et Al-Ahli. Les deux clubs seraient prêts à offrir entre 15 et 20 M€. Reste à savoir si l’OM acceptera de le laisser filer alors que son coach Marcelino compte sur lui pour la saison.

Sergio Ramos trop gourmand ?

Libre depuis le mois de juin dernier après l’expiration de son contrat au PSG, Sergio Ramos galère toujours autant pour retrouver un club… Son nom a pourtant été évoqué dans de nombreuses équipes. Un retour à Séville, l’Inter Miami, les Los Angeles Galaxy ou même l’Arabie saoudite ! Dernièrement c’est Besiktas qui avait approché l’entourage du joueur, avant de communiquer officiellement pour dire que Ramos ne viendrait pas, car ses exigences salariales étaient bien trop élevées. Aujourd’hui c’est encore un club stambouliote qui fait son apparition sur ce dossier. D’après AS, le défenseur de 37 ans pourrait finalement rebondir à Galatasaray. Mais il reste encore à trouver un accord financier puisque le clan du joueur demanderait 15 M€ de salaire, sur deux ans de contrat. Pour l’instant, les dirigeants du club turc lui proposent plutôt 10 M€, hors bonus, pour les deux prochaines saisons. Affaire à suivre…

À lire

L’Inter et l’OM tombent d’accord pour Joaquin Correa

Les officiels du jour

Nouveau gros coup pour l’Arabie saoudite et Al Nassr avec l’arrivée d’Aymeric Laporte. Moins utilisé à Manchester City, l’international ibérique cherchait un nouveau point de chute pour retrouver du temps de jeu. Longtemps, on a pensé qu’il retournerait en Espagne du côté de Bilbao. Mais finalement, il a dit oui à l’Arabie saoudite. Aujourd’hui, son nouveau club vient d’officialiser son arrivée où il percevra un salaire de 25M€ par saison. Noah Lemina quitte le Paris Saint-Germain ! Pas d’inquiétude pour les fans parisiens, le jeune attaquant est seulement prêté en Italie pour la saison à venir, plus précisément du côté de la Sampdoria, en Serie B. À noter que ce prêt est sans option d’achat. En Espagne, on vous parle depuis plusieurs jours de la polémique entre le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, et une joueuse de la Roja, Jenni Hermoso, à qui il a volé un baiser. Eh bien ce jeudi, la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de Rubiales, comme on peut le lire dans un communiqué officiel.