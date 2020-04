Aston Villa : les joueurs acceptent un report de 25% de leur salaire

Face à la crise liée à la pandémie de coronavirus, de plus en plus de joueurs acceptent de faire un effort financier dans le but d'aider leur club à traverser cette période compliquée du mieux possible. C'est dans ce sens que «les joueurs d'Aston Villa ainsi que les entraîneurs de l'équipe première et la direction ont accepté un report de 25% de leur salaire pour les quatre prochains mois», comme l'a indiqué le président des Villans, Christian Purslow, dans un communiqué publié sur le site officiel du club. Un nouveau point sera fait entre les différentes parties à la fin de ces quatre mois.

«Nos joueurs et notre personnel ressentent une grande solidarité avec les nombreux clubs de la pyramide du football qui ont des problèmes financiers et nous pensons qu'il est juste et approprié que la Premier League dans son ensemble agisse collectivement sur ses finances pour lui permettre de continuer à fournir un financement vital tout au long de la compétition en Angleterre», a également déclaré le président d'Aston Villa, qui pointe à la 19e place du championnat.