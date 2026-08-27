Bayern Munich : Musiala réagit bien à son traitement

Jamal Musiala ne participera pas au match du Bayern Munich contre Stuttgart, vendredi à 20h30 en ouverture de la Bundesliga. Vincent Kompany a confirmé ce jeudi l’absence du milieu offensif de 23 ans, tout en donnant des nouvelles rassurantes sur son état de santé après les absences dont il a été victime pendant la préparation estivale. « Jamal va bien. Il sera avec l’équipe à l’entraînement aujourd’hui, mais ne sera pas dans le groupe pour demain », a expliqué l’entraîneur bavarois. Musiala réagit bien à l’adaptation de son traitement et son retour se fera progressivement, sans qu’une date précise ne soit avancée. « À un moment, il sera de nouveau là. Nous prenons les décisions main dans la main avec tous les experts », a ajouté Kompany.

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Musiala avait lui-même expliqué sur Instagram souffrir d’un dysfonctionnement neurologique provoquant ces épisodes d’absence. Le Bayern avait ensuite précisé avoir connaissance de ce problème depuis la saison dernière et indiqué qu’une récente modification de son traitement avait entraîné des effets secondaires. Le club reste donc prudent avec son joueur malgré l’évolution positive de la situation et préfère ne prendre aucun risque pour la reprise du championnat. Musiala peut désormais s’entraîner avec ses partenaires, mais devra encore patienter avant de retrouver la compétition.