CAN 2025 : l’Algérie déroule face au Soudan avec un bon Luca Zidane

Elle était très attendue. Après deux dernières éditions qui ont tourné au fiasco, l’Algérie était de retour dans cette CAN, cette fois emmenée par Vladimir Petkovic. Pour leur premier match dans ce tournoi, les Fennecs défiaient la modeste équipe du Soudan. Sur le papier, difficile de ne pas voir une équipe algérienne dérouler surtout avec un effectif très séduisant. L’ancien coach de Bordeaux faisait d’ailleurs un premier choix fort dans son onze en se passant du chouchou du public Ibrahim Maza préférant plutôt Farès Chaibi. Surtout, dans les cages, Luca Zidane était titularisé sous les yeux de son père Zinédine Zidane, présent en tribunes.

La suite après cette publicité

Dans l’entrejeu, l’ancien Marseillais Bennacer était titulaire tout comme le capitaine Riyad Mahrez, qui débutait sa dernière compétition. Et dès le début du match, alors que l’on s’attendait à voir une équipe soudanaise regroupée en défense, c’était finalement tout le contraire. Cette approche facilitait forcément les attaquants algériens qui n’avaient besoin que d’une petite minute pour trouver la faille. Bien servi en profondeur et complètement seul, Amoura servait Boudaoui qui glissait en talonnade pour Mahrez. Ce dernier n’avait plus qu’à enrouler (1-0, 2e), devenant par la même occasion le meilleur buteur de l’histoire de l’Algérie en CAN.

L’Algérie assure l’essentiel

Avec ce but d’entrée de jeu, on s’attendait à voir une équipe algérienne dérouler surtout face à une défense soudanaise qui donnait tout pour l’attaque et laissait donc des espaces monstrueux en défense. Mais après ce but rapide, les Fennecs jouaient dans un faux rythme et la vitesse des Soudanais faisait souffrir une défense algérienne un peu lente au démarrage. Il fallait deux interventions sublimes de Luca Zidane, dont un face à face remporté (11e, 38e) pour éviter la douche froide dans un stade Moulay El Hassan, annoncé à guichets fermés, mais qui tardait à se remplir.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Soudan 1 1 0 0 1 0 0 0

Finalement, le match basculait juste avant la pause après la grossière faute d’Adil Salaheldin qui était exclu et laissait les siens en infériorité numérique pendant quasiment une heure. Et si c’était déjà mission quasi impossible avant l’expulsion, c’est logiquement devenu mission impossible. Le Soudan a laissé des espaces monstrueux dans son dos et a logiquement été puni une deuxième fois par Riyad Mahrez (2-0, 64e). En fin de rencontre, Ibrahim Maza a notamment inscrit un dernier but (3-0, 85e) mettant fin au suspens. L’Algérie démarre fort et remporte son premier match de CAN depuis la finale de la CAN 2019. Le job est fait et les récentes éliminations en poule de CAN semblent bien loin.