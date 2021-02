Bundesliga : Augsbourg serre les dents et piège Mayence

Augsbourg se donne de l'air sur la zone rouge en s'imposant à Mayence (1-0), sur la pelouse dans un état catastrophique de l'Opel Arena, à l'occasion de la 23e journée de Bundesliga. Si Danny Latza s'est offert la première situation chaude (16e), c'est Andre Hahn qui a véritablement déclenché les hostilités en profitant d'une bourde de Robin Zentner (1-0, 26e). Ensuite, la formation de Heiko Herrlich a tranquillement coulissé en maintenant Mayence à distance de son but. Le reste ? Des contres annihilés par des mottes de terre et une partie qui se ferme de plus en plus... Jusqu'à la 85e minute.

Là, Andre Hahn, trouvé à l'issue d'un contre mené par Michael Gregoritsch, a touché du bois. De l'autre côté, Karim Onisiwo a frappé à bout portant et est tombé sur un énorme Rafal Gikiewicz, puis le poteau (88e). Avant que l'on retrouve les deux hommes une minute plus tard et que le portier s'impose encore (89e). Augsbourg reste treizième, avec provisoirement huit unités d'avance sur le barragiste, et met un terme à une série de quatre matches sans la moindre victoire. Mayence replonge pour sa part et pointe à une inquiétante dix-septième place.