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Mikel Arteta nommé manager de la saison en Premier League

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mikel Arteta @Maxppp

Bruno Fernandes élu joueur de la saison de Premier League, Mikel Arteta récupère quant à lui le trophée de manager de cet exercice 2025/2026. Rien d’illogique puisque l’Espagnol vient d’être sacré champion d’Angleterre avec Arsenal.

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Guiding Arsenal to their first Premier League title in 22 years 🔝

Mikel Arteta is your @barclaysfooty Manager of the Season 👏
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Les Gunners attendaient ce succès depuis 22 ans et les fameux Invicibles d’Arsène Wenger. Récompensé pour la régularité de son équipe, Arteta succède à Arne Slot au palmarès. Il a l’occasion d’étendre encore un peu plus son armoire à trophées avec la finale de Ligue des Champions samedi (18h) face au PSG.

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