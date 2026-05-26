Premier League
Mikel Arteta nommé manager de la saison en Premier League
1 min.
@Maxppp
Bruno Fernandes élu joueur de la saison de Premier League, Mikel Arteta récupère quant à lui le trophée de manager de cet exercice 2025/2026. Rien d’illogique puisque l’Espagnol vient d’être sacré champion d’Angleterre avec Arsenal.
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Premier League @premierleague – 23:21
Guiding Arsenal to their first Premier League title in 22 years 🔝Voir sur X
Mikel Arteta is your @barclaysfooty Manager of the Season 👏
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Les Gunners attendaient ce succès depuis 22 ans et les fameux Invicibles d’Arsène Wenger. Récompensé pour la régularité de son équipe, Arteta succède à Arne Slot au palmarès. Il a l’occasion d’étendre encore un peu plus son armoire à trophées avec la finale de Ligue des Champions samedi (18h) face au PSG.
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