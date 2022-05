Jérôme Rothen flingue Stéphanie Frappart et Clément Turpin

Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, l'ancien joueur du PSG a critiqué la sélection de Clément Turpin et Stéphanie Frappart parmi les 36 arbitres de la Coupe du Monde, estimant qu'ils ne sont pas les meilleurs français dans le domaine : «il faut sanctionner, quand les arbitres, même internationaux, ne sont pas au niveau en Ligue 1. Il faut faire monter d’autres qui sont peut-être plus bas dans la hiérarchie. Vous n’allez pas me dire que Turpin est le meilleur arbitre français aujourd’hui. » Aux trophées UNFP c'est en effet Benoît Bastien qui avait été élu meilleur arbitre du championnat, cependant Clément Turpin a été choisi pour siffler la prochaine finale de Ligue des Champions.

Le consultant s'en est pris ensuite à Stéphanie Frappart, qu'il ne juge pas au niveau non plus : «combien de matchs de Ligue des champions a fait Mme Frappart cette année ? Peut-être un, voire zéro (0 en LDC, 1 en Ligue Europa et 1 en Ligue Europa Conférence). Elle ne participe pas à la plus belle des compétitions, mais elle fait partie des meilleurs arbitres au monde ? C’est incroyable. L’arbitrage français est comme une secte. C’est plus facile de taper sur un arbitre moins connu, que sur Stéphanie Frappart. Vous pensez honnêtement que Madame Frappart méritait d’être récompensée sur la finale de la Coupe de France ? Sur l’ensemble de sa saison en Ligue 1 ?»