Rennes : Yassir Zabiri va être prêté en Liga

Yassir Zabiri va déjà quitter le Stade Rennais, six mois seulement après son arrivée. Selon nos informations, le jeune attaquant marocain de 20 ans a donné son accord pour être prêté au Racing Santander, où il évoluera en Liga. Il ne reste que des détails à régler. Freiné par un temps de jeu très limité en Bretagne et désormais moins considéré depuis le changement d’entraîneur, avec le départ d’Habib Beye en cours de saison puis l’arrivée de Franck Haise, Zabiri souhaitait avant tout enchaîner les matches afin de poursuivre sa progression.

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Arrivé en janvier dernier en provenance de Famalicão contre 10 millions d’euros, avec un contrat courant jusqu’en 2029, Zabiri n’a disputé que 6 rencontres sous le maillot rennais, pour seulement 42 minutes passées sur les terrains. Une situation frustrante pour celui qui s’était révélé quelques mois plus tôt lors du Mondial U20, terminé en tant que meilleur buteur avec le Maroc. Ce prêt en Espagne doit désormais lui permettre de retrouver du rythme et de confirmer les promesses qui avaient poussé Rennes à miser sur lui.