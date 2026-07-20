Coupe du Monde 2026, Argentine : Enzo Fernández sort du silence

Son expulsion avait condamné l’Argentine avant même le but de Ferran Torres. Exclu lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 à la suite d’un second carton jaune pour un violent tacle sur Pau Cubarsí, Enzo Fernández est au centre des critiques depuis 24 heures. Au lendemain de cette défaite face à l’Espagne (1-0, a.p.), le milieu de terrain de 25 ans a pris la parole. « Avec le temps, on comprend qu’il y a quelque chose de bien plus important qu’un simple résultat. Depuis des années, ce groupe incarne parfaitement ces valeurs. Il nous montre que la compétition, ce n’est pas seulement gagner, mais aussi tout donner pour le maillot et ne jamais baisser les bras. Faire partie de ce groupe qui a toujours fait preuve de courage, qui s’est battu à fond et qui a défendu ces couleurs avec fierté, humilité et engagement. »

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« Je tiens à remercier tous les supporters argentins. Merci d’être toujours là, de nous accompagner à chaque match, pour votre affection, pour votre soutien inconditionnel et pour nous faire sentir chez nous partout dans le monde. Porter le maillot de mon pays est le plus grand honneur de ma carrière et je continuerai à tout donner chaque fois que j’aurai l’occasion de le défendre », a publié le joueur de Chelsea.