Hier soir, Florian Thauvin a vécu une nouvelle soirée très compliquée avec le RC Lens. Battu 3 buts à 1 à Leipzig, le capitaine des Sang-et-Or ne s’est pas attardé en zone d’interview après le coup de sifflet final. « Je suis fatigué. (…) C’est très compliqué depuis le début de la saison », a-t-il confié au micro de Canal+ avant de filer.

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Et si l’ancien Marseillais l’a mauvaise selon L’Équipe, c’est parce qu’il a toujours un bel objectif en tête. Revenu en Ligue 1 dans l’espoir de prouver qu’il est toujours au niveau, Thauvin espère toujours faire son retour en équipe de France. Rappelé par Didier Deschamps quelques mois avant la Coupe du monde 2026, Thauvin n’a toujours pas convaincu Zinédine Zidane. Et malheureusement pour lui, ce ne sont pas les dernières prestations du RCL qui vont changer la donne pour le moment.