Mercato OL : l’AC Milan veut casser le prêt de Zachary Athekame dès le mois de janvier !

« Athekame, qui signe à Lyon… Le coach l’a eu, je l’ai eu, on a fait des visios avec d’autres joueurs, mais ce n’était pas possible de continuer. » Dans sa dernière interview-vérité sur la situation de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif phocéen Grégory Lorenzi confiait avoir de gros regrets de ne pas avoir pu recruter le jeune latéral droit suisse Zachary Athekame (21 ans) cet été à cause des soucis financiers de l’OM. Depuis, le joueur appartenant à l’AC Milan ne cesse de lui donner raison.

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Recruté par les Rossoneri en 2025 pour près de 11 M€ et prêté cette saison à l’Olympique Lyonnais, l’ancien pensionnaire des Young Boys s’est immédiatement imposé comme l’une des bonnes pioches du mercato estival 2026, confirmant ainsi l’excellent flair des recruteurs rhodaniens, toujours contraints de se renforcer à moindre coût. Sous le maillot des Gones, l’international helvète (4 sélections) a disputé l’intégralité des 7 rencontres de Ligue 1 de l’OL avec un bilan de 2 buts et 3 passes décisives.

L’AC Milan envisage un retour anticipé

Des prestations qui ont visiblement donné une idée aux dirigeants milanais. La Gazzetta dello Sport révèle en effet que l’AC Milan réfléchit à un retour anticipé d’Athekame dès le mois de janvier ! Une sacrée mauvaise nouvelle pour l’OL. Actuellement, les Rhodaniens ne disposent que de Steeve Kango comme autre spécialiste du poste. Perdre Athekame au bout de six mois obligerait les Lyonnais à trouver une solution de remplacement satisfaisante en quelques semaines, alors que le club se bat pour le podium en Ligue 1 et une place dans le top 8 en Ligue Europa.

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Milan aimerait rapatrier Athekame pour faire face au calendrier chargé qui s’annonce en deuxième partie de saison, mais l’affaire ne sera pas simple. Le Suisse (auteur de 29 matchs avec les Rossoneri la saison passée) est certes prêté sans option d’achat, mais un départ anticipé forcerait Milan à négocier avec les septuples champions de France. Et comme souvent dans ces cas-là, le montant du chèque de compensation fera la différence. Affaire à suivre.