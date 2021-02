L1 : nouvel horaire pour l'affiche du samedi soir

Après le fiasco Mediapro et plusieurs semaines de négociations, Canal+ a récupéré la semaine dernière les droits TV de la Ligue 1 Uber Eats jusqu'à la fin de la saison. La chaîne cryptée a tout de même procédé à quelques petits ajustements vient d'annoncer la Ligue de Football Professionnel ce mercredi.

«À la demande du Groupe CANAL+, le Conseil d'Administration de la LFP a décidé d'aménager la programmation des journées de Ligue 1 Uber Eats à partir de la 26ème journée et jusqu'à la fin de la saison. Initialement programmée le samedi à 21h00, l'affiche du samedi soir sera avancée désormais à 13h00 à partir de la 26ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce nouvel horaire permet d'offrir à la Ligue 1 Uber Eats l'exposition la plus large possible sur les antennes du Groupe CANAL+, diffuseur exclusif de la compétition jusqu'à la fin de la saison.»