Grenoble recrute le meilleur buteur de National Achille Anani

Auteur de seize buts cette saison en 22 matches de National, Achille Anani a fait fort avec son club, Bourg-en-Bresse Péronnas 01. Et avec de telles performances, l'attaquant de 25 ans a forcément attiré les regards de plusieurs clubs. Récemment, France Football expliquait que Chambly, Grenoble et Le Havre étaient intéressés par l'Ivoirien.

Et le numéro 9 a fait son choix : ça sera le GF38, qui a officialisé la nouvelle ce samedi ! «Malgré les propositions, c’est le GF38, où il s’est engagé trois saisons, qui a retenu toute son attention», a notamment écrit Grenoble, neuvième de Ligue 2 cette saison, dans son communiqué.