Ballon d’Or 2026 : le détail des votes avec un écart historique entre Harry Kane et Kylian Mbappé !

Le suspense aura été total jusqu’au bout. Sacré Ballon d’Or 2026 à Londres, Harry Kane a devancé Kylian Mbappé au terme d’un scrutin particulièrement serré. Avec 1 055 points, l’attaquant anglais du Bayern Munich a remporté le trophée devant le Français, crédité de 1 027 points. Soit seulement 28 points d’écart entre les deux hommes ! Un résultat particulièrement rare dans l’histoire de la récompense individuelle, qui confirme à quel point cette édition s’est jouée sur des détails. Le podium est complété par Lamine Yamal, troisième avec 881 points, soit 174 unités derrière Mbappé.

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Le détail des votes, dévoilé par L’Équipe, témoigne de cette bataille indécise. Kylian Mbappé a longtemps occupé la première place du classement provisoire avant de voir Harry Kane revenir progressivement dans la course et finalement prendre l’avantage. Le capitaine de l’équipe de France échoue donc à seulement 28 points de la consécration, malgré une saison remarquable avec le Real Madrid et les Bleus.

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28 points d’écart entre Kane et Mbappé !

Derrière les deux premiers, Lamine Yamal termine à distance respectable, tandis que Rodri prend la quatrième place avec 726 points, à 155 unités du Barcelonais. La suite du classement réserve également quelques enseignements. Lionel Messi, cinquième avec 612 points, devance Khvicha Kvaratskhelia (541 points) et Ousmane Dembélé (418 points). L’attaquant français du Paris Saint-Germain, pourtant sacré lors de la précédente édition, recule ainsi à la septième position. Erling Haaland (378 points) et Michael Olise (296 points) complètent le top 9, tandis que Fabian Ruiz ferme le top 10 avec 201 points.

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Au-delà du sacre de Harry Kane, cette édition 2026 restera donc marquée par la frustration de Kylian Mbappé, passé à seulement 28 points de son premier Ballon d’Or. Un écart qui illustre l’intensité de la bataille entre les deux attaquants et place ce scrutin parmi les plus disputés. Pour Kane, cette victoire vient récompenser une saison de très haut niveau et lui permet d’inscrire son nom au prestigieux palmarès. Pour Mbappé, en revanche, l’attente se poursuit. À 27 ans, le Français reste plus que jamais dans la course à cette distinction individuelle.

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Classement final du Ballon d’Or 2026