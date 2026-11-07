PSG : Warren Zaïre-Emery savoure son retour chez les Bleus

Après avoir dû déclarer forfait lors du dernier rassemblement en raison d’une blessure, alors qu’il figurait initialement dans la liste de Zinédine Zidane, Warren Zaïre-Emery va enfin pouvoir retrouver l’équipe de France. Une absence frustrante pour le milieu parisien, qui avait tout de même tenu à se rendre auprès de ses coéquipiers lors de leur dernière rencontre. «C’est sûr que c’était frustrant, je suis allé les voir lors du dernier match, ils m’ont tous bien accueilli et j’ai hâte de tous les retrouver», a-t-il confié, ce samedi, en zone mixte après la victoire du PSG face à Troyes.

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Cette nouvelle convocation aura également une saveur particulière pour le jeune Parisien puisqu’elle marquera ses retrouvailles avec les Bleus, mais aussi sa première expérience sous les ordres du nouveau sélectionneur. Impatient de retrouver le groupe et de reprendre son aventure internationale, Zaïre-Emery n’a pas caché son enthousiasme : «de faire ma première avec le nouveau sélectionneur, ça sera quelque chose de spécial et j’ai hâte». Une belle récompense après une période contrariée par les pépins physiques.