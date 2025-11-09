Menu Rechercher
MLS : Lionel Messi porte l’Inter Miami jusqu’en demi-finale de Conférence Est

Inter Miami 4-0 Nashville

Lionel Messi a une nouvelle fois brillé sous les couleurs de l’Inter Miami, signant un doublé et deux passes décisives lors de la large victoire 4-0 contre Nashville, synonyme de qualification pour les demi-finales de la conférence Est de la MLS. L’Argentin a ouvert le score dès la 10e minute avant de doubler la mise à la 39e, puis a offert une passe décisive à son compatriote Tadeo Allende en seconde période (73e). Ce dernier a doublé la mise trois minutes plus tard, servi par Jordi Alba.

À l’issue de la rencontre, son entraîneur Javier Mascherano n’a pas tari d’éloges sur la Pulga. « Je veux féliciter Leo pour son match. C’est lui qui nous a guidés. Le voir presser comme il l’a fait à 38 ans, c’est fou », a-t-il salué en conférence de presse. Avec cette victoire, Miami franchit enfin le premier tour des play-offs après deux échecs consécutifs et affrontera le FC Cincinnati, tombeur de Columbus, pour une place en finale de conférence.

