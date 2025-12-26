Menu Rechercher
Commenter 1

Décès Jean-Louis Gasset : le message poignant d’Olivier Giroud

Par Samuel Zemour
1 min.
Olivier Giroud sous le maillot de l'équipe de France. @Maxppp

C’est une figure respectée du football français qui s’est éteinte : Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur et adjoint chevronné de Laurent Blanc, notamment lors de son passage en tant que sélectionneur des Bleus, est décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans, suscitant de nombreuses réactions émues depuis cet après-midi. Parmi les hommages, celui d’Olivier Giroud a particulièrement retenu l’attention.

La suite après cette publicité

L’attaquant international a salué «une vraie bonne personne dotée de belles valeurs. Il connaissait bien le ballon, il savait parler aux joueurs avec des mots justes, et parfois avec ce côté chambreur qui faisait partie de sa personnalité (…) J’avais été touché par la manière dont lui et Laurent Blanc m’avaient accueilli au sein du groupe France», a-t-il expliqué, dans les colonnes du Parisien, rappelant l’impact humain de Gasset au-delà de ses qualités de formateur et de tacticien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Olivier Giroud
Jean-Louis Gasset

En savoir plus sur

France Flag France
Olivier Giroud Olivier Giroud
Jean-Louis Gasset Jean-Louis Gasset
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier