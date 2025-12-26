Décès Jean-Louis Gasset : le message poignant d’Olivier Giroud

C’est une figure respectée du football français qui s’est éteinte : Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur et adjoint chevronné de Laurent Blanc, notamment lors de son passage en tant que sélectionneur des Bleus, est décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans, suscitant de nombreuses réactions émues depuis cet après-midi. Parmi les hommages, celui d’Olivier Giroud a particulièrement retenu l’attention.

L’attaquant international a salué «une vraie bonne personne dotée de belles valeurs. Il connaissait bien le ballon, il savait parler aux joueurs avec des mots justes, et parfois avec ce côté chambreur qui faisait partie de sa personnalité (…) J’avais été touché par la manière dont lui et Laurent Blanc m’avaient accueilli au sein du groupe France», a-t-il expliqué, dans les colonnes du Parisien, rappelant l’impact humain de Gasset au-delà de ses qualités de formateur et de tacticien.