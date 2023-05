OL : Jean-Michel Aulas, de jeune patron à président d’une référence du football français

La suite après cette publicité

Après 36 ans à la tête de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas (74 ans), président depuis 1987, quitte officiellement ses fonctions. La nouvelle a été annoncée ce lundi matin par un communiqué : «OL Groupe remercie très sincèrement Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnais». John Textor, le nouveau propriétaire, devient Président-Directeur général. Jean-Michel Aulas, qui devait rester en poste encore trois ans, sera Président d’honneur.

Au lendemain d’une victoire historique contre Montpellier (5-4), c’est donc un peu à la surprise de beaucoup de monde qu’Eagle Group a décidé de mettre fin à l’ère Aulas bien plus tôt que prévu en raisons de plusieurs tensions au sein du groupe. En effet, les récentes sorties du président lyonnais - notamment lors de son soutien envers Bruno Cheyrou, le directeur technique, et Vincent Ponsot, directeur adjoint - n’ont pas été appréciés par les supporters. Face aux résultats sportifs décevants depuis trois années de suite, Aulas n’a jamais réussi à faire les changements que souhaitait Textor dans le département football de l’OL. Textor et Aulas n’étaient donc plus sur la même longueur d’onde.

Un club qu’il a construit tout seul

Une fin d’aventure contrastée pour Jean-Michel Aulas, qui a réussi le rêve que beaucoup de présidents de club aimeraient faire. Alors âgé de 38 ans, Jean-Michel Aulas devenait le nouveau président de l’OL, qui évolue à l’époque en D2, en 1987. Et il n’aura fallu que deux saisons à l’équipe dirigée par Raymond Domenech pour retrouver l’Élite du football français. Deux ans plus tard, en 1991, la Coupe d’Europe fait son retour à l’OL, où le club sera éliminé en 16es de finale de la Coupe de l’UEFA. Le début d’une grande aventure européenne.

L’un des premiers à faire du football une véritable économie en France, JMA a favorisé le développement sportif de son club grâce à de nouvelles sources de revenu. Cela permettra l’arrivée de nouvelles recrues phares et le dirigeant gagnait en 2001 son premier trophée, en battant Monaco en finale de la Coupe de la Ligue (2-1 a.p.). Un an plus tard, l’OL remporte le premier titre de champion de France de son histoire, après avoir renversé Lens lors de l’ultime journée à Gerland (3-1).

Une référence européenne

La suite appartiendra à l’histoire du football français puisque l’OL devient dans les années 2000 la référence du football français pour sa qualité de jeu, mais aussi pour la qualité de sa gestion avec l’arrivée de joueurs stars comme Juninho au mercato ou la formation de légendes à l’instar de Karim Benzema. Le club est d’ailleurs devenu le seul club français côté en bourse. Avec sept titres remportés d’affilés, L’OL réalisera même le doublé Coupe-Championnat, le seul de son histoire, en 2008. Le tout, en plus de performances réussies en Ligue des Champions et une demi-finale atteinte en 2010, après avoir éliminé Bordeaux et le Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

En difficulté par la suite, l’OL remportera une Coupe de France en 2012 avant de perdre en qualité au fil des années. Son dernier grand coup réalisé pour le club aura été le chantier du Groupama Stadium, lancé en 2013 et inauguré en 2016. Au-delà d’une demi-finale de Ligue des Champions de nouveau atteinte en 2020, après avoir éliminé Manchester City, les derniers résultats du club lyonnais ont été plus que décevants et l’OL n’a plus entendu la musique de la Ligue des Champions depuis.

Outre les récents choix sportifs, les erreurs lors du mercato ou encore les sorties médiatiques polémiques, Jean-Michel Aulas n’aura malheureusement pas soigné sa sortie. Notamment après l’échec autour de Juninho, directeur sportif entre 2018 et 2021 et souvent accusé comme responsable de tous les récents problèmes sportifs du club. Le départ d’Aulas semblait donc inéluctable, même si le timing peut étonner. Et si la fin d’aventure a été en dent de scie, les supporters lyonnais rendent déjà hommage à celui qui a fait de l’OL un monument du football français. John Textor officiellement successeur d’Aulas, aura la lourde tâche de réussir à faire revenir l’OL au premier plan en France, mais aussi en Europe. Comme l’avait réussi l’ex-dirigeant de 74 ans.