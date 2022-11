BL : Gladbach écrase Dortmund

Pour la 15e journée de Bundesliga, le Borussia M'Gladbach recevait le Borussia Dortmund dans un match qui promettait du spectacle avec deux équipes friables défensivement et avec des attaques intéressantes. Ca n'a pas loupé puisque les coéquipiers de Marcus Thuram ont écrasé le Borussia Dortmund (4-2) et reviennent donc à trois points de leur adversaire du soir.

La suite après cette publicité

A la mi-temps, le score était déjà de 3-2 pour le Borussia M'Gladbach. Bensebaini et Thuram avaient notamment trouvé le chemin des filets alors que Brandt et Schlotterbeck permettaient à Dortmund de ne pas sombrer. Mais au retour des vestiaires, l'ancien toulousain Kouadio Kone enfonçait le clou et assurait trois points précieux à son équipe.