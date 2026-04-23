PSG : Luis Enrique n’est pas attristé par la situation de Nantes

La victoire du PSG ce mercredi a enfoncé un peu plus le FC Nantes dans la crise. Avant-dernier du championnat, le club mythique du championnat de France semble se diriger vers une relégation quasi inévitable. Interrogé en conférence de presse Luis Enrique n’a pas semblé spécialement touché par la situation de Nantes.

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« C’est classique. Dans tous les championnats, il y a toujours des équipes avec une histoire importante mais en difficulté. C’est comme ça le football de haut niveau, mais c’est vrai que quand tu vas à Nantes, que tu joues à l’extérieur, avec ce stade et toute cette ambiance, c’est particulier, c’est spécial. Et il y a aussi des équipes en Ligue 2, que je voudrais voir dans la Ligue 1, comme Saint-Étienne qui est aussi un club historique. Je n’ai jamais joué contre Saint-Étienne. Ou Bordeaux aussi. Il y a beaucoup d’équipes qui cherchent à retrouver la Ligue 1 et c’est dommage pour ces équipes qui ne le peuvent pas. Mais c’est comme ça, il faut l’accepter. »