CdM 2026 : l’IA a du mal à prédire France-Norvège

À quelques heures de cette troisième journée du groupe I, les modèles d’AVISIA, expert français spécialiste des solutions d’intelligence artificielle et de data, accordent un avantage mesuré à la France face à la Norvège (62 % contre 38 %). Si les deux sélections affichent une dynamique similaire et des collectifs aux indices de performance très proches, les Bleus bénéficient d’atouts déterminants : une fraîcheur physique supérieure (81 % contre 77 %), une profondeur de banc plus importante et surtout une expérience unique des grands rendez-vous internationaux. Face à eux, la Norvège conserve toutefois de solides arguments, portée par l’efficacité d’Alexander Sørloth et la rigueur de son organisation défensive. Dans un duel qui pourrait se jouer sur des détails, la capacité de Kylian Mbappé à faire la différence face au gardien Ørjan Nyland apparaît comme l’une des clés majeures de la rencontre.

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Cette prévision illustre également toute la complexité de l’exercice analytique mené par AVISIA. Le cabinet a volontairement écarté certaines variables difficiles à modéliser, comme l’impact de l’absence de Didier Deschamps ou les incertitudes liées aux compositions d’équipe, notamment autour d’Erling Haaland et William Saliba. Ces choix méthodologiques permettent de concentrer l’analyse sur des critères objectivables, tels que la cohésion collective, la qualité individuelle, la fraîcheur physique, la dynamique récente et l’expérience internationale, mais rappellent qu’aucun modèle ne peut totalement intégrer les aléas du terrain. Dans un groupe où les deux équipes se disputent la première place, la marge entre les scénarios reste suffisamment étroite pour laisser une réelle place à l’imprévu.