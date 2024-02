OM : Vitinha joue déjà très gros au Genoa

Les larmes de Vitinha. Voici l’une des images fortes de ce mercato d’hiver 2024 en France. Au moment de vider son casier et de faire ses adieux à ses coéquipiers de l’Olympique de Marseille, le Portugais de 23 ans était très ému. On peut le comprendre. Il y a un an, il avait réalisé un rêve en rejoignant l’écurie phocéenne en provenance de Braga. Il s’imaginait resté des années à Marseille. Après six premiers mois, où il a dû s’adapter à un nouveau football et une nouvelle vie, il a terminé la saison 2022-23 avec un bilan de 2 buts et 1 passe décisive en 16 apparitions toutes compétitions confondues, dont 5 en tant que titulaire.

Un nouveau départ au Genoa

Convaincu qu’il pouvait mieux faire, Vitinha a attaqué ce nouvel exercice 2023-24 avec l’envie de s’imposer malgré une forte concurrence. Aligné à 27 reprises (15 titularisations), notamment aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, le footballeur né en 2000 a trouvé le chemin des filets à 4 reprises. Il a aussi délivré 2 passes décisives. Au-delà des chiffres, ses performances, irrégulières et peu convaincantes, ont convaincu les dirigeants de l’OM qu’il était temps de passer à autre chose. Ils ont d’ailleurs recruté Faris Moumbagna pour renforcer leur attaque.

Vitihna, lui, a été prié de s’en aller. Il a finalement rejoint le Genoa sous la forme d’un prêt avec options d’achat de 25 millions d’euros. Une somme qui reste importante et qui permettra aux Olympiens de limiter la casse pour un élément acheté 32 millions d’euros à Braga, si bien sûr l’option est levée en fin de saison par les Italiens. Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport fait d’ailleurs un point à ce sujet. Le média au papier rose explique que les attentes sont très élevées concernant l’ancien de Braga. La GdS précise d’ailleurs que le montant de l’option d’achat peut sembler élevé pour un joueur en échec à Marseille.

Un joueur qui pourrait rapporter gros

Mais le profil de Vitinha demeure intéressant pour le Genoa qui espère réaliser une belle revente grâce à lui dans le futur si tout se passe bien. D’ailleurs, les dirigeants transalpins se soucient beaucoup de ce point, eux qui ont vendu à prix d’or des éléments comme Radu Dragusin, acheté pour 5,5 millions d’euros et vendu pour 25 millions d’euros à Tottenham. Ils espèrent faire la même chose avec Morten Frendrup, Mateo Retegui, Albert Guðmundsson et donc Vitinha, qui sera acheté un peu plus cher. Le Genoa compte sur le Portugais pour se relancer et leur permettre de s’en mettre plein les poches plus tard.

Avant d’en arriver là, le joueur de 23 ans doit prouver sur le terrain. Entré en jeu 14 minutes face à Empoli le week-end dernier, l’attaquant, qui a montré de bonnes choses selon la GdS, ne vient pas pour faire figuration comme l’a expliqué son entraîneur, Alberto Gilardino. «C’est une deuxième pointe mobile, il a une bonne touche de balle. Nous devrons l’attendre, mais il veut revenir, sourire et se réjouir.» Le Portugais, qui pourrait évoluer aux côtés de Retegui, a tout pour se sentir bien et repartir de l’avant en Italie. Si tel est le cas, le Genoa passera à la caisse et le recrutera définitivement Vitihna est prévenu !