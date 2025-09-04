L’énorme défaut de Lamine Yamal qui agace Hansi Flick, Mohamed Salah enrage contre les fans de Liverpool

Lamine Yamal doit travailler défensivement

Lamine Yamal est devenu le centre d’attention au Barça, brillant offensivement, mais encore friable défensivement, comme le met en avant le AS. Flick lui demande des efforts à ce niveau-là. Il a faibli dans ce domaine. Décisif avec des buts, passes décisives et penalties provoqués, il reconnaît toutefois un manque d’intensité en ce début de saison. « Ce n’est pas une question d’ego, mais d’intensité », a-t-il expliqué, répondant ainsi aux critiques de Flick. Ses erreurs de marquage sur certains joueurs ont déjà coûté trois buts en ce début de saison, illustrant les zones d’ombre de son jeu. Malgré tout, le jeune crack insiste sur le positif : « Nous avons pris sept points dans trois matchs difficiles. »

La suite après cette publicité

Salah répond à un compte fan sur X

Mohamed Salah a vivement réagi à certains supporters de Liverpool qui se réjouissaient des départs de Luis Díaz et Darwin Núñez, remplacés par Florian Wirtz et Alexander Isak. Un post viral comparant les anciens et les nouveaux joueurs comme une « énorme amélioration » a poussé l’Égyptien à répondre sèchement : il a demandé aux fans de célébrer les recrues sans manquer de respect à ceux qui ont contribué au titre de Premier League. : « Que diriez-vous de célébrer les grandes signatures sans manquer de respect aux champions de PL? ». Díaz, parti pour 75 M€ au Bayern, brille déjà en Bundesliga, tandis que Núñez a rejoint Al-Hilal pour 65 M€. Malgré ces ventes, Salah a rappelé leur rôle crucial dans le succès récent des Reds.

La dernière danse de Messi en Argentine

Ce soir à Buenos Aires pourrait marquer le dernier match officiel de Lionel Messi en Argentine, vingt ans après ses débuts en qualifications pour une Coupe du monde. Déjà qualifiée pour 2026, l’Albiceleste affronte un Venezuela ambitieux, tandis que l’émotion entoure chaque geste du crack de Rosario. Lionel Scaloni a appelé les supporters à « profiter de Leo jusqu’au dernier match », tout en laissant entendre qu’un hommage ultérieur pourrait avoir lieu. L’entraîneur a confirmé la titularisation de Messi, malgré quelques ajustements dans son onze. Quoi qu’il arrive, l’instant sera historique et chargé d’émotion.