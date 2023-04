L’OM peut vous rapporter 74 € !

Incroyable mais vrai, l’OM n’a plus gagné à domicile en Ligue 1 depuis le 14 janvier dernier. Autant dire une éternité. La frustration est grande dans les travées de l’Orange Vélodrome, les supporters étant partagés entre la joie d’une saison enthousiasmante et les regrets des points perdus à domicile. Le PSG terminant la saison de manière chaotique, il y avait peut-être autre chose qu’un podium à aller chercher…

Il va falloir surtout assurer la qualification en Ligue des Champions au minimum, et pourquoi pas profiter du choc entre le PSG et Lens pour faire une belle opération au classement. L’OM pourrait être le grand gagnant du week-end en fonction du résultat entre les deux premiers du classement. Pour cela, il faudra quoiqu’il arrive battre l’ESTAC à domicile. Et ne pas encore décevoir son si exigeant public.

