Côte d’Ivoire : la première liste de Hervé Renard avec Eddy Doué, Yann Gboho, Patrick Zabi et Rayan Fofana

Hervé Renard a dévoilé ce mercredi sa première liste à la tête de la Côte d’Ivoire. Le nouveau sélectionneur ivoirien a décidé d’apporter plusieurs changements à son groupe, avec l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs. Christ Tapé, Kassoum Ouattara, Yann Gboho, Amadou Koné, Eddy Doué, Malick Yalcouyé, Patrick Zabi et Ryan Fofana figurent ainsi parmi les nouveaux appelés pour ce premier rassemblement sous les ordres du technicien français.

La suite après cette publicité

Dans le reste de la liste, Hervé Renard s’appuie sur plusieurs cadres de la sélection ivoirienne. Yahia Fofana, Mohamed Koné et Alban Lafont sont les trois gardiens retenus, tandis que la défense compte notamment Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Guéla Doué et Ousmane Diomandé. Au milieu, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Christ Inao accompagnent les nouveaux Yalcouyé, Eddy Doué et Patrick Zabi. Devant, Yan Diomandé, Bazoumana Touré, Ange Yoan Bonny, Elye Wahi et Nicolas Pépé sont également convoqués, aux côtés de Ryan Fofana et Yann Gboho.