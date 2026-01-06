Nouveau rebondissement dans le mercato de Manchester City

Le choc face à Chelsea (1-1) a coûté cher à Manchester City. Les Cityzens ont été rejoints par les Blues en toute fin de match et ont perdu leurs deux piliers de la défense centrale Josko Gvardiol et Rúben Dias. À l’issue du match, Pep Guardiola se montrait d’ailleurs assez pessimiste quant aux blessures du Croate et du Portugais. « Nous verrons demain (pour Gvardiol), mais cela ne semble pas bon ni pour lui ni pour Rúben. Oui, ça en a tout l’air (d’un problème musculaire pour Dias, ndlr). Je n’ai pas parlé avec le médecin, mais si Rúben est sorti, c’est parce qu’il a ressenti quelque chose. Bien sûr, nous avons beaucoup de blessés. John Stones est absent pour de longs mois ; Rúben sera absent et Josko sera absent. Nous savons aussi qu’avec Nathan, il ne peut pas enchaîner régulièrement. »

Malheureusement pour le coach espagnol, City a confirmé ses mauvaises sensations concernant Gvardiol. « Le Manchester City FC confirme que Josko Gvardiol souffre d’une fracture du tibia droit. La blessure a été contractée lors de la seconde mi-temps du match nul 1-1 contre Chelsea dimanche dernier en Premier League. Le défenseur sera opéré dans le courant de la semaine et des examens sont en cours afin de déterminer la gravité de la blessure et le pronostic. Tout le club souhaite à Josko un prompt rétablissement et Man City vous tiendra régulièrement informé de l’évolution de sa rééducation », peut-on lire dans le communiqué publié par les champions d’Europe 2023.

A fond sur Marc Guéhi

Manchester City avait toutefois senti le coup venir en rappelant le jeune Max Alleyne (20 ans), prêté à Watford (Championship) depuis le début de la saison. Une information officialisée hier soir par les Hornets. « Max Alleyne a été rappelé par son club parent, Manchester City, à l’issue de son prêt. Le joueur de 20 ans a disputé 17 matchs avec les Golden Boys, se montrant particulièrement impressionnant au cœur de notre défense lors d’une série de quatre victoires consécutives. Merci pour ta contribution, Max. Tu es le bienvenu quand tu veux. » Cependant, le rapatriement d’Alleyne ne contentera pas Manchester City, notamment en vue des échéances importantes qui arrivent en Premier League ainsi qu’en Ligue des Champions.

Le Times assure en effet que les Cityzens pourraient foncer sur le très courtisé Marc Guéhi dès cet hiver. L’international anglais de 25 ans est le joueur de Crystal Palace le plus suivi du marché. Tout proche de Liverpool l’été dernier, Guéhi avait été retenu par les Eagles. Libre de tout contrat dans six mois, le natif d’Abidjan vit ses derniers mois avec l’équipe londonienne. Courtisé par les Reds, mais aussi par le Bayern Munich et le Real Madrid, Guéhi pourrait donc voir City lâcher un gros chèque face à cette situation d’urgence, après les 75 M€ annoncés pour l’attaquant Antoine Semenyo (Bournemouth). Positionné dans le ventre mou du championnat anglais, Palace aurait là une dernière opportunité de pouvoir encaisser quelques deniers pour son capitaine.