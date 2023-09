PSG-OM : Luis Enrique fait face à un sacré casse-tête

La suite après cette publicité

Alors qu’il accueillera l’Olympique de Marseille lors d’un Classique tant attendu au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain doit retrouver la victoire en Championnat après son joli succès contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions (2-0). Mais comme à chaque match, au sein d’un effectif bien fourni en attaque avec l’arrivée de Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Gonçalo Ramos, Luis Enrique doit se livrer à un casse-tête pour trouver sa composition offensive.

Devant la presse ce samedi, l’entraîneur parisien a affirmé qu’il priorisait Kylian Mbappé, mais doit encore trouver qui accompagnera le numéro 7 du PSG. «Si on a un joueur comme Kylian Mbappé, qui généralement marque 50 buts, ce serait ridicule de penser qu’il ne maintiendra pas ces chiffres. Ce qu’il faut, c’est qu’il puisse progresser et que ses coéquipiers puissent mieux contribuer (…) J’attends beaucoup de tous les joueurs, on doit être efficace à tous les points», a-t-il d’abord expliqué.

Luis Enrique a tranché pour son attaque contre l’OM

Pour l’instant, la hiérarchie de l’attaque parisienne autour de Kylian Mbappé n’est pas encore claire. Luis Enrique a toujours prôné l’importance du groupe et n’a jamais voulu désigner de titulaires et de remplaçants pour une saison complète. «C’est pour cela que je suis entraîneur, je dois savoir qui va jouer en fonction de ce que je vois à l’entraînement. Je sais qui jouera demain, mais pas la semaine suivante. Ça dépendra du niveau sur le terrain, mais aussi pendant la semaine à l’entraînement», a ajouté l’Espagnol.

Cependant, l’ex-Barcelonais a dévoilé quelques indices qu’il priorisait pour faire ses choix, dans ce nouvel effectif qu’il confirme avoir souhaité. «On voulait avoir un effectif ample. Je vais le gérer en pensant toujours à l’objectif commun. J’aime laisser des joueurs sur le banc pour qu’ils aient plus de compétitivité au sein du groupe. Mais ce qu’on attend, c’est d’être une équipe efficace en attaque et en défense. On se concentre sur les statistiques, mais les passes décisives sont importantes (…) On essaie que les attaquants fassent du pressing. Je ne peux pas seulement me concentrer sur les joueurs qui marquent». Un message qui sera entendu par son groupe.