Chelsea : 8 joueurs sont sur la rampe de départ

Cet été, Chelsea compte mettre quelques coups de bistouri ici et là afin de s’offrir un lifting réussi. Xabi Alonso et les dirigeants seront à la tête des opérations. Selon The Athletic, les pensionnaires de Stamford Bridge souhaitent mettre sur des joueurs prêts à l’emploi et expérimenté. Le nouvel entraîneur veut des éléments avec une mentalité exemplaire, en plus des joueurs déjà recrutés comme Emmanuel Emegha, Geovany Quenda et Mike Penders, qui reviendra pour être en concurrence avec Robert Sanchez. La priorité sera de mettre la main sur un défenseur central ainsi qu’un attaquant polyvalent, capable de jouer à plusieurs positions sur le rectangle vert.

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Les noms de Morgan Rogers et Ibrahima Konaté ont été liés au club. Idem pour Valentin Barco. Pour le reste, cela dépendra des départs. Car c’est surtout là que les Blues s’attendent à du mouvement. Xabi Alonso aimerait compter sur Marc Cucurella, mais l’Espagnol est ouvert à un départ. Hier, The Athletic citait le Barça, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et Manchester City comme candidats à sa venue. Chelsea veut le garder mais ne le retiendra pas si une bonne proposition arrive cet été. C’est un peu la même chose pour Enzo Fernandez, cité au Real Madrid et à Manchester City. Pour lui, il faudra toutefois mettre environ 140 M€.

Des départs sont prévus

C’est le prix fixé par Todd Boehly et ses équipes. Ce qui devrait en rebuter pas mal. Le gardien Filip Jorgensen souhaite aussi s’en aller pour obtenir plus de temps de jeu. Les Blues ont accédé à sa demande. De plus, The Athletic ajoute qu’un attaquant sera vendu durant cette intersaison. Ce ne sera pas João Pedro, pour lequel la porte est fermée. Nicolas Jackson, de retour de prêt du Bayern Munich, et Liam Delap, qui n’a pas convaincu lors de sa première saison, peuvent être vendus. Toujours au rayon des ventes, Axel Disasi est aussi sur le marché. Le Français, qui revient d’un prêt à West Ham, a déjà des touches. Il faudra aussi gérer des éléments comme Wesley Fofana, Trevoh Chalobah et Benoît Badiashile puisque Chelsea veut un renfort en défense. Ce qui pourrait les impacter.

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La vente de Tyrique George devrait être actée à Everton. Les Blues veulent aussi se débarrasser définitivement de David Datro Fofana, qui a été prêté à Fatih Karagumruk et à Strasbourg la saison dernière. Chelsea cherchera à se débarrasser de lui définitivement pendant l’intersaison. Pour Marc Guiu, les Anglais privilégient un prêt. Mais une vente n’est pas totalement écartée alors qu’il a des clubs anglais, italiens, allemands et espagnols à ses trousses. Caleb Wiley et Kendry Paez, qui n’ont pas encore joué pour Chelsea, devraient aussi être prêtés. En mettant de côté les prêts, 8 joueurs sont potentiellement sur le départ cet été (Cucurella, Enzo Fernandez, Jorgensen, Nicolas Jackson, Liam Delap, Disasi, Tyrique George, Fofana). Xabi Alonso et Chelsea connaissent déjà leur plus gros chantier estival.