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Info FM Ligue 1

Un attaquant brésilien arrive au Mans

Par Jordan Pardon
1 min.
Le Mans - Pau @Maxppp

Huitième recrue de l’été pour Le Mans. Le club sarthois va prochainement enregistrer la signature de l’attaquant brésilien Enzo Vagner. Comme annoncé par la presse auriverde ces dernières heures, le joueur de 20 ans va débarquer sous la forme d’un prêt en provenance de Coritiba propriété de l’actionnaire commun des deux clubs, Outfield.

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Selon nos informations, le joueur était présent au centre d’entraînement de la Pincenardière ce matin et a même participé à la séance du jour avec ses nouveaux coéquipiers. Ces dernières heures, Le Mans avait déjà annoncé les signatures de Djibril Sidibé et du défenseur espagnol Raul Torrente. Avant eux, Louis Mafouta, Billal Brahimi, Rayan Bamba, Daouda Traoré et Yasser Larouci avaient également rejoint le club. L’effectif sarthois prend forme à trois jours du lancement officiel de la saison de Ligue 1 face à Brest.

Pub. le - MAJ le
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