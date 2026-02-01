Le transfert de Jean-Philippe Mateta à l’AC Milan est en grand danger

L’opération visant à transférer Jean-Philippe Mateta à l’AC Milan semble aujourd’hui sérieusement compromise. Alors que les Rossoneri avaient conclu un accord sur la base de 35 millions d’euros pour s’attacher les services immédiats de l’attaquant français du Crystal Palace, des doutes persistants sur son état physique, notamment au niveau du genou, ont mis en suspens l’ensemble de la transaction. Le club londonien, qui avait choisi de ne pas faire jouer Mateta afin de préserver la possibilité d’un départ de dernière minute, a par ailleurs officialisé l’arrivée de Jorgen Strand Larsen en provenance de Wolverhampton, un recrutement censé faciliter la sortie de l’attaquant français. Cette double évolution complique la donne pour Milan, qui doit désormais réévaluer le risque médical avant de conclure l’opération.

Pour anticiper le transfert et permettre à Massimiliano Allegri de disposer rapidement de son nouvel attaquant, le Milan avait organisé des examens médicaux directement à Londres, préparatoires au voyage de Mateta vers l’Italie et à la signature d’un contrat jusqu’en juin 2030, avec un salaire net de 3,5 millions d’euros par saison assorti de bonus. Cependant, des informations venues de la presse anglaise révèlent que les Rossoneri ont émis certaines réserves concernant les conditions physiques du joueur. Bien que Mateta ait participé à l’ensemble des 23 rencontres de Premier League cette saison avec Crystal Palace, il aurait dernièrement ressenti des gênes plus importantes au genou, au point que l’idée d’une intervention chirurgicale pour corriger définitivement le problème a été évoquée. Ces éléments ont ralenti la conclusion d’un transfert qui paraissait pourtant imminent.

Le temps presse pour les 3 parties

Le bilan sportif et médical de Mateta ne présente pas de raisons majeures d’inquiétude. Son historique de blessures reste relativement léger, le seul souci sérieux datant de 2019, lorsqu’il évoluait au Mainz en Allemagne. Sur le plan des performances, le Français a disputé 34 matches cette saison toutes compétitions confondues, inscrivant 10 buts et participant notamment à la finale du Community Shield contre Manchester City, à sept rencontres de Conference League et à trois matchs de Coupe de la Ligue anglaise. Malgré ce volume de jeu conséquent, le Milan reste prudent et souhaite s’assurer que l’attaquant peut résister à la charge physique d’un championnat exigeant comme la Serie A avant de finaliser son recrutement.

Dans les prochaines heures, un dernier contrôle médical déterminera l’issue de cette opération délicate. Selon La Gazzetta dello Sport, un médecin de l’AC Milan se rendra à Paris pour effectuer des examens complémentaires sur Mateta afin d’émettre un avis définitif. Si celui-ci s’avère positif, le joueur pourra immédiatement rejoindre Milan et signer son contrat. Dans le cas contraire, le transfert pourrait être annulé sur le gong avant lundi soir. Du côté de Crystal Palace, la direction reste pour l’instant optimiste et affirme ne pas être informée de complications particulières, s’attendant à ce que l’accord se concrétise prochainement. Cette incertitude ajoute un nouveau rebondissement à une saga de mercato qui, après avoir semblé résolue, se complique soudainement.