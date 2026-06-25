CdM 2026 : grosse suspension pour le joueur qatari ayant blessé Ismaël Koné
C’est désormais acté ! En effet, la FIFA vient d’annoncer une suspension de cinq matchs à Assim Madibo, le milieu de terrain de la sélection qatarie, suite au tacle qui avait causé une grave blessure à Ismaël Koné (fracture du membre inférieur gauche) lors du match contre le Canada comptant pour le 2e match de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.
Dans un communiqué, la FIFA a confirmé la suspension de cinq matchs, qualifiant l’infraction de "jeu déloyal grave" au titre du Code disciplinaire. L’instance a également indiqué au joueur qu’il pouvait faire appel à cette décision auprès de la Commission d’appel de la FIFA. Si le Qatar est quatrième de son groupe, Madibo a clairement dit au revoir à son tournoi estival avec ce vilain geste.
En savoir plus sur
Coupe du Monde 2026 : la Suisse domine le Canada et prend la 1ère place, la Bosnie élimine le Qatar et a toutes ses chances de voir les 16es
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer