FFF : Bixente Lizarazu ne veut plus de Noël Le Graët

Alors que Noël Le Graët est dans la tourmente depuis ses propos polémiques envers Zinédine Zidane, plusieurs personnalités importantes du football français se sont exprimées depuis plus d’une semaine. Et chacune des prises de paroles sont unanimes : le président de la FFF a dépassé les limites. Proche de l’équipe de France par son statut de consultant pour TF1, Bixente Lizarazu a accordé une interview au journal L’Équipe ce mardi. Le champion du monde français a notamment appuyé sur le fait qu’il fallait tourner la page Le Graët.

« On peut se poser la question, non ? (Sur la question d’un mandat de trop pour NLG, NDLR). Malheureusement, tout le monde doit connaître ses limites pour certaines fonctions. Là on se dit quand même que depuis plusieurs mois, voire années, il y a des comportements, des prises de parole qui interpellent et que ça ne peut pas durer plus longtemps. Noël Le Graët, je l’ai connu quand j’étais joueur de l’équipe de France, il était dans la délégation, c’était un dirigeant brillant. Mais aujourd’hui, ce n’est pas la même personne. Il y a, de toute manière, un problème de gouvernance et de contre-pouvoir à la FFF. Sa mise en retrait est tout à fait normale et, pour moi, il faut passer à autre chose. » Plus que jamais, Noël Le Graët semble poussé vers la sortie.

