Côte d’Ivoire : Seko Fofana annonce sa retraite internationale

À 31 ans, Seko Fofana a officialisé la fin de sa carrière internationale avec la Côte d’Ivoire ce lundi. Figure majeure et artisan indispensable du sacre des Éléphants lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 à domicile, le milieu de terrain tourne une page marquante de sa trajectoire sportive. Actuellement sous les couleurs de Porto, l’ancien milieu de Lens a publié un message touchant sur ses réseaux sociaux :

La suite après cette publicité

«Chers supporters ivoiriens, c’est le moment pour moi de tourner la page. C’est avec fierté et beaucoup de reconnaissance que j’ai eu la chance de me battre pour mon pays. Gagner le plus beau trophée du continent, c’est un rêve d’enfant qui s’est réalisé pour moi, et ce sera des souvenirs gravés à jamais pour des millions d’Ivoiriens. Merci à mes coéquipiers, au staff et à vous tous pour la force et le soutien. Je resterai toujours le premier supporter des Éléphants, hâte de voir cette nouvelle génération écrire son histoire. Le talent ne manque pas chez nous.»