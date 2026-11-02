Premier League : Everton s’impose à Newcastle grâce à Thierno Barry

Everton a réalisé une belle opération en s’imposant une nouvelle fois face à Newcastle (1-0), ce lundi, à l’occasion de la 9e journée de Premier League. Quatre jours après avoir déjà dominé les Magpies en Coupe de la Ligue (3-1), les hommes de David Moyes ont récidivé à St James’ Park grâce à Thierno Barry. L’attaquant français, déjà buteur jeudi, a trouvé le chemin des filets dès la 49e minute en reprenant un ballon repoussé par le gardien adverse.

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Ce succès permet aux Toffees de mettre fin à une série de deux défaites en championnat et de décrocher leur première victoire à l’extérieur cette saison en Premier League. Everton réalise ainsi une belle remontée au classement, passant de la 14e à la 7e place avec 13 points. De son côté, Newcastle manque l’occasion de progresser et recule au 13e rang avec 11 unités.