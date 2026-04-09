Un ancien international a tenté de convaincre Michael Olise de jouer pour l’Algérie

Un ancien international algérien a tenté de séduire Michael Olise pour qu’il choisisse de porter le maillot de l’Algérie. Il s’agit d’Adlène Guedioura (62 sélections), qui a expliqué sur beIN Sports avoir « essayé de le convaincre de choisir l’Algérie quand il évoluait à Crystal Palace ». Mais sa tentative n’a pas porté ses fruits, Michael Olise restant fidèle à ses convictions de jouer pour l’équipe de France.

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Le milieu offensif avait d’ailleurs affirmé il y a un an : « mon choix de représenter la France a été naturel, j’ai toujours eu le sentiment de jouer pour la France ». Aujourd’hui, il semble pleinement épanoui dans son parcours. En effet, avec le Bayern Munich, il traverse actuellement la meilleure période de sa carrière avec déjà 16 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues, s’imposant comme l’un des joueurs les plus prolifiques du football mondial. Et il sera sans doute l’un des facteurs les plus importants des Bleus pour la Coupe du Monde 2026.