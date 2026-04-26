OM : l’empire d’Habib Beye contre-attaque

L’Olympique de Marseille traverse une période de transition délicate suite à la nomination d’Habib Beye en remplacement de Roberto De Zerbi. Les débuts du nouvel entraîneur sont marqués par des résultats décevants, illustrés par la récente défaite concédée sur le terrain de Lorient samedi dernier (2-0). Ce revers a mis en lumière des tensions internes de plus en plus palpables. À l’issue de la rencontre, Medhi Benatia, directeur sportif du club, a exprimé un vif mécontentement en conférence de presse. Il a ouvertement fustigé l’attitude et le niveau de jeu de l’effectif, exposant publiquement les difficultés actuelles de l’équipe. Un coup de sang qui n’a pas plu en interne.

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Face à cette situation, la posture adoptée par Habib Beye suscite des interrogations en raison de ses contradictions. Immédiatement après la défaite à Lorient, l’entraîneur est apparu particulièrement tendu face aux médias, allant jusqu’à écourter ses interventions et signifier son refus de s’exprimer sur la prestation de son équipe. Pourtant, dès le lendemain, son discours a radicalement changé en interne. Loin de s’aligner sur la fermeté affichée par Medhi Benatia, Beye s’est, selon nos informations, montré très élogieux et protecteur envers son groupe. Ce décalage entre son absence d’explications face à la presse et sa clémence soudaine auprès des joueurs affiche le décalage de Beye avec le message envoyé par la direction sportive.

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Habib Beye a été proposé au Paris FC

En parallèle de ces difficultés sportives, la situation d’Habib Beye fait l’objet de tractations en coulisses qui fragilisent sa position à Marseille. L’entraîneur est représenté par l’agence Classico. Une structure qui entretient des liens étroits avec les décideurs du Paris FC. Selon nos informations, le profil de Beye aurait été proposé au club parisien et à Raphaël Raingold, un homme de confiance de la famille Arnault, récemment impliqué dans le projet du PFC. Le fait que l’entraîneur marseillais soit déjà évoqué pour un autre projet, peu de temps après son arrivée à l’OM, sème forcément le doute sur son implication à long terme.

Par le passé, c’était le même processus qui lui avait permis de rebondir à Marseille après Rennes alors que des discussions avaient déjà eu lieu lors de la fin de son aventure bretonne. En parallèle, certains s’interrogent sur la stratégie de communication menée par son agence. Depuis quelques jours, des informations sont discrètement distillées dans la presse pour tenter de protéger l’entraîneur des critiques liées aux mauvais résultats. Vous l’aurez compris, l’ambiance est loin d’être au beau fixe à Marseille.