Monaco négocie une prolongation pour Maghnes Akliouche !

Ces dernières années, l’AS Monaco n’en finit plus de sortir des jeunes très talentueux de son centre de formation. Les derniers en date se nomment Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche. Ce dernier a fait l’objet de convoitises cet hiver mais les Monégasques misent bien sr lui pour l’avenir et ne comptent pas s’en séparer si facilement. Lors du dernier mercato déjà, nous vous révélions que le board monégasque avait repoussé une offre de Rennes.

Selon nos informations, l’ASM qui ne compte pas vendre l’international U20 tricolore, négocie actuellement une prolongation de contrat avec le joueur. Les négociations sont en bonne voie et cela pourrait donc rapidement aboutir pour celui qui a disputé 9 matches en professionnel cette saison (1 but). Le club de la principauté devrait donc bien conserver encore quelque temps sa pépite. La saison dernière, Akliouche, qui est suivi également par le LOSC, avait fait ses grands débuts avec l’équipe première et avait impressionné par ses qualités techniques très au-dessus de la moyenne.

