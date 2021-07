OM : Ünder déjà fan de Payet

Cengiz Ünder vient tout juste d'arriver à l'Olympique de Marseille et a pu voir à l'oeuvre un homme qui très en forme lors de ces matches de préparation : Dimitri Payet. Le meneur de jeu marseillais encore très en jambes ce dimanche soir lors du nul contre Benfica (un but) a émerveillé son jeune coéquipier turc. C'est lui qui l'a expliqué en conférence de presse ce lundi.

« Il y a eu pas mal de recrues, je constate que ce sont des joueurs de grandes qualités. On a une équipe jeune, l'apport d'un Payet est important, il a de l'expérience, une bonne vision de jeu. On va profiter de son expérience. L'OM mérite de jouer la Champions League et c'est l'objectif. On vise le haut », a lâché le joueur prêté par l'AS Roma.