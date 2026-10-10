Riyad Mahrez dérape en plein live avec Dele Alli : « il y a des putains de meufs ici mec, franchement »

Riyad Mahrez s’est retrouvé dans une situation embarrassante lors d’un live sur Twitch de Dele Alli. L’ancien joueur de Tottenham, âgé de 30 ans, échangeait avec plusieurs amis footballeurs sur sa nouvelle chaîne lorsqu’il a appelé l’international algérien, sans que celui-ci semble réaliser que l’échange était diffusé devant des milliers de spectateurs. Installé à Dubaï, Mahrez a alors lancé une remarque sur la présence de femmes dans la ville : « Je suis à Dubaï, mec. Il y a des putains de meufs ici, mec, franchement. » Dele Alli a immédiatement reculé loin de son micro, visiblement gêné par les propos de son interlocuteur, avant de revenir dans le champ de la caméra.

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Riyad Mahrez. My goat. https://t.co/4g6s32hvTc — Ciaran Durham (@ciarandurham) October 9, 2026

Cette séquence pourrait embarrasser Taylor Ward, l’épouse de Riyad Mahrez depuis 2023 et mère de deux de ses enfants, comme le rapporte le Daily Mail. Le couple, qui vit en Arabie saoudite depuis le transfert du joueur à Al-Ahli en 2023. Sur le terrain, Mahrez a inscrit deux buts en quatre rencontres cette saison avec Al-Ahli. De son côté, Dele Alli, actuellement sans club, développe sa présence sur les réseaux sociaux tout en affirmant vouloir retrouver le football professionnel.