Coupe du Roi

Coupe du Roi : Cancelo est déjà dans le groupe du Barça

Par Tom Courel
1 min.
João Cancelo @Maxppp
Santander Barcelone

Si les mauvaises nouvelles tombent à Madrid, tout semble aller pour le mieux à Barcelone. Les hommes de Hansi Flick ont rendez-vous face au Racing Santander pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Roi ce soir (21h). Grâce à un effectif qui continue de performer depuis plusieurs semaines, les Catalans abordent cette rencontre avec un avantage conséquent sur le papier. Le coach allemand pourrait d’ailleurs aligner une équipe bis face au club de deuxième division espagnole, comme le Real Madrid hier. Récemment, le groupe des Blaugranas a été dévoilé, et le retour de João Cancelo est bel et bien officiel.

FC Barcelona
📋 SQUAD LIST
#RacingBarça
Voir sur X

Pour rappel, le joueur portugais avait fait le bonheur du Barça lors de la saison 2023-24 sous les ordres de Xavi, avec un prêt établi par Manchester City. L’objectif étant de permettre au FC Barcelone de se restructurer dans le secteur défensif. Ensuite, le latéral avait décidé de prendre la direction de l’Arabie Saoudite et Al-Hilal, avant de revenir en Europe à présent. Reste à savoir si Flick lui donnera l’opportunité de disputer quelques minutes en Coupe dès ce soir.

