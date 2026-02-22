Menu Rechercher
L’impressionnante statistique de Désiré Doué avec le PSG

Doué (PSG) @Maxppp
PSG 3-0 Metz

Excellente semaine pour Désiré Doué. Après le faux pas du PSG contre Rennes, le jeune milieu offensif a parfaitement rebondi avec un doublé en Ligue des Champions face à Monaco, avant d’enchaîner avec un but et une prestation solide lors de la victoire parisienne contre Metz (3-0). Rapidement buteur au Parc des Princes, l’ancien Rennais a lancé les siens vers un succès maîtrisé qui permet au club de la capitale de reprendre la tête de la Ligue 1, dans un match globalement dominé par les hommes de Luis Enrique.

Et une statistique illustre parfaitement son impact : lorsque Désiré Doué marque en compétition officielle, le PSG gagne systématiquement. Le bilan est limpide avec 21 victoires en 21 matchs, sans aucun nul ni défaite. Un chiffre impressionnant qui confirme l’influence grandissante du jeune talent dans les résultats parisiens, au moment où le club entre dans une période décisive entre la course au titre et les échéances européennes.

