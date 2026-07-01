Mercato OM : l’Atlético de Madrid accélère pour Mason Greenwood !

Auteur de deux saisons convaincantes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood s’apprête à tourner la page. Recruté à l’été 2024 pour relancer sa carrière, l’attaquant anglais s’est rapidement imposé comme le principal atout offensif du club phocéen et, surtout, comme sa plus grosse valeur marchande. Dans un contexte financier toujours délicat, marqué par la surveillance de la DNCG et la nécessité de générer des liquidités, l’OM doit se préparer à un départ de son buteur. Reste que le dossier demeure complexe : malgré son retour au plus haut niveau, le marché de Greenwood reste particulier en raison de ses antécédents judiciaires, qui continuent de bloquer les intérêts.

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Ces derniers jours, la Roma et Fenerbahçe avaient avancé leurs pions. Mais un nouveau cador européen semble désormais décidé à passer à l’offensive. Selon la presse turque, une réunion est prévue ce soir entre les dirigeants de l’Atlético de Madrid et l’entourage de Mason Greenwood afin de tenter de trouver un accord sur les conditions personnelles. Toujours selon ces mêmes sources, si les Colchoneros parviennent à convaincre le joueur, ils s’aligneront sur les exigences financières de l’Olympique de Marseille. Pour l’heure, le club olympien n’a toutefois accepté aucune des offres reçues pour son attaquant.

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L’OM n’a accepté aucune offre

L’intérêt madrilène est d’ailleurs confirmé par L’Équipe. Le quotidien français explique que Mateu Alemany, directeur du football de l’Atlético, travaille sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Il y a quelques semaines, le dirigeant espagnol s’est renseigné sur les détails du deal conclu entre Manchester United et l’OM à l’été 2024, notamment sur le mécanisme qui permet aux Red Devils de conserver 40 % des droits économiques du joueur. Un élément essentiel pour évaluer le coût réel de l’opération.

Avec le départ inévitable de Julián Álvarez, Diego Simeone souhaite renforcer son secteur offensif. Le profil de Mason Greenwood a été validé par le technicien argentin, convaincu que l’Anglais possède les qualités pour s’imposer dans son système. Si les discussions avancent favorablement dans les prochaines heures, l’Atlético pourrait rapidement prendre une longueur d’avance sur la concurrence et offrir à Greenwood un nouveau défi. Il retrouverait encore la Liga qu’il avait connue sous les couleurs de Getafe après son départ de Manchester United.