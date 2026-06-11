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Officiel Coupe du Monde

CdM 2026 : un forfait de dernière minute pour Haïti

Par Aurélien Macedo
1 min.
Haiti @Maxppp

Ce jeudi, la Coupe du Monde 2026 débute avec notamment un duel intéressant entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Pour la sélection d’Haïti, il faudra patienter un peu plus puisque les Grenadiers vont défier l’Écosse le dimanche 14 juin à 3h. Une rencontre qui se fera sans un cadre de l’effectif.

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Victime d’une blessure au tendon d’Achille droit, Leverton Pierre (28 ans) ne pourra pas tenir sa place. Le milieu défensif de Vizela est remplacé par Garven Metusala (26 ans). Le défenseur central de Colorado Springs Switchbacks participera à cette compétition historique pour Haïti.

Pub. le - MAJ le
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