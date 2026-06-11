CdM 2026 : un forfait de dernière minute pour Haïti

Ce jeudi, la Coupe du Monde 2026 débute avec notamment un duel intéressant entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Pour la sélection d’Haïti, il faudra patienter un peu plus puisque les Grenadiers vont défier l’Écosse le dimanche 14 juin à 3h. Une rencontre qui se fera sans un cadre de l’effectif.

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Mondyal 2026



Enfòmasyon sou Grenadye yo



Leverton Pierre pap kapab jwe Koup di Mond lan apre ekip medikal la detekte yon blesi nan adiktè dwat yo (nivo 2).



Pou ranplase li, ekip teknik la rele Garvens Metusala, ki pral jwenn gwoup la nan Boston. pic.twitter.com/sip4ghYShj — Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) June 11, 2026

Victime d’une blessure au tendon d’Achille droit, Leverton Pierre (28 ans) ne pourra pas tenir sa place. Le milieu défensif de Vizela est remplacé par Garven Metusala (26 ans). Le défenseur central de Colorado Springs Switchbacks participera à cette compétition historique pour Haïti.