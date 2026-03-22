CAN 2025 : une légende du football sénégalais détruit la CAF

La polémique autour de l’attribution de la victoire de la CAN 2025 au Maroc continue de faire réagir dans le football africain. L’entraîneur sénégalais de l’USM Alger, Lamine Ndiaye, a vivement critiqué la gouvernance actuelle de la CAF et son président Patrice Motsepe. En conférence de presse avant le quart de finale opposant son équipe à Maniema Union, l’ancien technicien du TP Mazembe a dénoncé une décision qu’il juge incompréhensible et préjudiciable pour l’image du football africain. « Tout le monde le sait. Depuis qu’Issa Hayatou n’est plus là, la CAF, c’est n’importe quoi. Ridicule tout simplement, honnêtement il n’y a pas de mots. C’est désolant. Nous Africains, on ne mérite pas ça. Les gens devraient nous respecter davantage. Aujourd’hui, les réunions ne se tiennent plus au Caire, qui est le siège… ça veut tout dire.»

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Très remonté, il a estimé que l’instance continentale avait perdu en crédibilité et en cohérence dans sa gestion des compétitions. Le technicien sénégalais a également évoqué une dégradation de la gouvernance depuis la fin de l’ère Issa Hayatou, qui a dirigé la CAF pendant près de 30 ans. Les difficultés auraient commencé avec l’arrivée d’Ahmad Ahmad à la tête de l’organisation en 2017, une période marquée par plusieurs controverses institutionnelles. «Depuis qu’Ahmad a remplacé Hayatou, c’est là que les problèmes ont commencé. C’est une décision stupide, j’espère que le TAS va rétablir la situation». A voir désormais le poids de cette déclaration dans la suite de cette affaire.