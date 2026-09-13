Neymar joue les sauveurs en épongeant les dettes de Santos

Santos traverse une période délicate et Neymar joue un rôle central dans la tentative de redressement du club. Actuellement 13e du championnat brésilien, avec seulement 7 points d’avance sur la zone de relégation, le club était sous le coup d’une interdiction de recrutement pour trois mercatos après une dette liée au transfert de Jean Lucas depuis Monaco en 2023. D’après RMC Sport, Neymar, via sa société "NR Sports", a réglé les 2 millions d’euros dus à Monaco, permettant à Santos de lever sa sanction. En échange, son entreprise a récupéré des espaces publicitaires sur les équipements du club, avec notamment la marque Pelé désormais présente sur le maillot.

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Mais Neymar ne s’est pas contenté de renflouer les caisses : blessé au genou depuis le 2 septembre, l’ancien joueur du PSG et du Barça s’active également en coulisses pour renforcer l’effectif. De plus, il a convaincu Arthur Melo, passé par le FC Barcelone, la Juventus et Liverpool, de rejoindre Santos pour apporter son expérience au milieu. Il travaille aussi sur l’arrivée de Philippe Coutinho, qui a quitté Vasco da Gama en février et aurait finalement accepté de rejoindre son ancien coéquipier en sélection. Une implication qui rapproche encore un peu plus Neymar du rôle de dirigeant sportif, alors que Santos cherche à retrouver de l’ambition…