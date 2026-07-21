L’AC Milan s’insère dans le dossier Sankhoun Diawara

Sankhoun Diawara a la cote sur le marché des transferts. Selon nos informations, l’AC Milan s’intéresse à lui, mais pour son équipe réserve. Or, ces derniers jours, les Glasgow Rangers ont bien avancé sur le dossier du solide défenseur central (1,90 m) âgé de 20 ans et sous contrat avec l’ESTAC jusqu’en 2027.

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❗️L'AC Milan tente de détourner le transfert de Sankhoun Diawara, en passe de rejoindre les Glasgow Rangers.



➡️ Les Rossoneri souhaitent recruter le défenseur français pour l'équipe U23, tandis que les Rangers lui proposent d'intégrer directement… pic.twitter.com/mkMjjXQDr9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 21, 2026

Avec la volonté de l’intégrer dans leur équipe première et qualifiés pour l’Europe, les Rangers possèdent même déjà un accord avec Troyes. Ce qui n’empêche pas Milan de tenter de les doubler dans ce dossier.